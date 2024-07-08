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01:45, 8 июля 2024Интернет и СМИ

Пушков прокомментировал визит Орбана в Россию

Пушков назвал визиты Орбана и их критику со стороны ЕС «бунтом на еврокорабле»

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву, его последующие визиты и их критика со стороны Европейского союза (ЕС) являются «бунтом на еврокорабле». Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Венгерский бунт на еврокорабле назревал давно — и вот он разворачивается на наших глазах.Такого внутреннего кризиса непослушания Брюсселю в ЕС еще не было. Вполне очевидно, что Орбан ни во что ни ставит его руководителей и не испытывает к ним уважения», — прокомментировал Пушков.

Виктор Орбан прилетел в Москву в пятницу, 5 июля. Он принял участие в переговорах с президентом России Владимиром Путиным. По словам венгерского премьера, его визит в Москву состоялся в рамках следующего шага «мирной миссии».

Перед этим Орбан посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе переговоров политики обсудили мирное урегулирование конфликта на Украине. Впоследствии, Киев отверг предложение Орбана о прекращении огня.

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      Евгений Силаев
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