Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:39, 8 июля 2024Россия

Путин назвал приоритетное направление для российской политики в ближайший год

Путин: для государства нет ничего более важного, чем укрепление семьи

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Президент России Владимир Путин назвал приоритетное направление для российской политики в ближайший год. Курс развития страны глава государства обозначил на встрече с победителями конкурса «Это у нас семейное», пишет ТАСС.

По словам президента, на сегодняшний день для российского государства нет ничего более важного, чем укрепление семьи.

«Для нас — для государства — не может быть ничего более важного, чем укрепление семьи. Тем более в Год семьи в России», — заявил Путин.

В феврале 2024 года Путин оценил рост числа многодетных семей в России на 26,8 процента с 2018 по 2022 годы. Тогда он анонсировал новый нацпроект — «Семья», целью которого должна стать поддержка семей и повышение рождаемости. В 2023 году президент называл демографическую ситуацию в России сложной и обещал улучшить ее в течение трех лет.

Что думаешь? Оцени!
      Елена Торубарова
      Обсудить
      Последние новости

      В Дагестане вышли на свободу братья устроивших нападение на синагогу и храм. Все они — сыновья экс-главы района

      Стали известны сроки запуска серийного производства Aurus Senat на водороде

      Саакашвили раскритиковал власти Грузии за строительство порта китайцами

      В Минобороны рассказали об использовании ВСУ химикатов

      В Зоосад Деда Мороза прибыли олени Путина

      Зеленский заявил о разработке механизма сбивания российских ракет Польшей

      Продажи машин одного китайского бренда в России рекордно выросли

      Тренер назвала пять упражнений для ускорения похудения

      Коробку с битым фарфором продали на аукционе за 22 миллиона рублей

      Минобороны заявило о найденной под Авдеевкой лаборатории ВСУ по производству химоружия

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше