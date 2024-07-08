Путин: для государства нет ничего более важного, чем укрепление семьи

Президент России Владимир Путин назвал приоритетное направление для российской политики в ближайший год. Курс развития страны глава государства обозначил на встрече с победителями конкурса «Это у нас семейное», пишет ТАСС.

По словам президента, на сегодняшний день для российского государства нет ничего более важного, чем укрепление семьи.

«Для нас — для государства — не может быть ничего более важного, чем укрепление семьи. Тем более в Год семьи в России», — заявил Путин.

В феврале 2024 года Путин оценил рост числа многодетных семей в России на 26,8 процента с 2018 по 2022 годы. Тогда он анонсировал новый нацпроект — «Семья», целью которого должна стать поддержка семей и повышение рождаемости. В 2023 году президент называл демографическую ситуацию в России сложной и обещал улучшить ее в течение трех лет.

