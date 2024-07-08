Российский удар по Украине вынудил НАТО перебросить авиацию. К польской границе вылетели разведчики и «летающий танкер»

НАТО перебрасывает авиацию к Польше из-за ракетной атаки РФ на Украину

НАТО занялось переброской авиации после российской ракетной атаки на Украину в понедельник, 8 июля.

По данным Telegram-канала «Военная хроника», утром к границе Польши и Украины с британской авиабазы Милденхолл вылетел «летающий танкер» Boeing KC-135T Stratotanker.

Кроме того, в небе по дороге в том же направлении были замечены самолет-разведчик Boeing P-8A Poseidon и самолет с системой дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) Boeing E-3A Sentry.

Два разведчика НАТО замечены над Польшей и Румынией

Кроме того, разведчик Boeing P-8A Poseidon американских военно-воздушных сил замечен над территорией Румынии и над Черным морем. На момент публикации он все еще выполнял полеты, вылетев с базы на итальянской Сиции (неизвестно, идет ли речь о том же Poseidon, который упоминала «Военная хроника», или о другом самолете).

Также над Польшей продолжал выполнять полет другой разведывательный самолет — Gulfstream IV воздушных сил Швеции. Он вылетел с авиабазы в Линчепинге и летает вдоль границ Украины, Белоруссии и Калининградской области.

Россия ударила «Кинжалами» по военному заводу в Киеве

В понедельник в Киеве прогремели мощные взрывы. По данным городских властей, падение обломков зафиксировано в семи районах, в том числе со стороны аэропорта Жуляны. Кроме того, под удар попал военный завод «Артем», который производит авиационные ракеты класса «воздух-воздух» и оборудование для авиационной техники. По словам источника ТАСС в силовых структурах, в результате атаки поражен склад на его территории.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

По данным «Военной хроники», Вооруженные силы России ударили по военным целям в Киеве как минимум тремя гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

Минобороны России позднее заявило, что групповой удар по объектам военной промышленности и авиабазам ВСУ был нанесен «в ответ на попытки нанесения киевским режимом ущерба объектам российской энергетики и экономики».

«Заявления представителей киевского режима о якобы намеренном ракетном ударе России по гражданским объектам абсолютно не соответствуют действительности», — утверждает Минобороны.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Ранее в Великобритании рассказали о контроле за воздушным пространством Украины

Члены Североатлантического альянса делятся с Украиной данными, собранными в ходе полетов самолетов, оснащенных системами дальнего радиолокационного обнаружения и управления AWACS, сообщал в начале июля британский портал UK Defence Journal.

«Официально любые собранные разведданные направляются только членам НАТО, однако всем известно, что некоторые из этих членов оперативно делятся такой информацией с Украиной, позволяя ей отражать готовящиеся удары», — рассказал порталу отставной офицер ВВС Соединенного Королевства. По его словам, передача сведений позволяет Киеву «отвечать чуточку быстрее». В основном «летающие радары» находятся в воздушном пространстве Польши. Однако также маршруты патрулирования пролегают над всей Восточной Европой и над Балтийским морем.