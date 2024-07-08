Тарпищев объяснил необходимость участия россиян в Олимпийских играх

Тарпищев: если есть возможность, российским спортсменам надо ехать на Олимпиаду

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев объяснил необходимость участия отечественных спортсменов в Олимпийских играх-2024. Его слова приводит ТАСС.

«Если допускают, если есть возможность, нашим спортсменам надо ехать на Олимпиаду. Как бы то ни было, но все все равно знают, что это российский спортсмен. Плюс, учитывая условия, это будет большая школа — выдержать такое давление», — заявил он. Тарпищев добавил, что олимпийцы являются примером для будущих поколений.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Россияне и белорусы допущены на соревнования в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. Участие в турнире подтвердили отдельные представители тенниса, велогонок, прыжков на батуте, гребли на байдарках и каноэ и плавания.

Часть приглашенных спортсменов отказались от участия в Играх. Такое решение приняли борцы и дзюдоисты.