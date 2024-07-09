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11:43, 9 июля 2024Россия

Украина выпустила беспилотники по двум российским регионам

Минобороны: четыре БПЛА ВСУ уничтожены в Астраханской и Белгородской областях

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа по двум российским регионам. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, с 8:20 по 10:30 утра по московскому времени дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три дрона в Астраханской области и один — в Белгородской. Районы уничтожения летательных аппаратов и последствия на земле в Минобороны не раскрыли.

Ранее в ведомстве отчитались об уничтожении 38 украинских беспилотников в пяти регионах России. 21 дрон сбили в Астраханской области, семь — в Курской, пять — в Астраханской, три — в Белгородской и два — в Воронежской.

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Кроме того, 9 июля в результате падения обломков беспилотников начался пожар на нефтебазе в городе Калач-на-Дону Волгоградской области. По словам местных жителей, в атаке участвовали как минимум шесть беспилотников. Помимо этого, загорелась подстанция в городе Фролово.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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