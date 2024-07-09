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16:02, 9 июля 2024Россия

В Дагестане скорректировали позицию по никабам и добавили новые рекомендации женщинам

Муфтият Дагестана скорректировал позицию по никабам

Фото: Michael Wave / Unsplash

В Дагестане скорректировали позицию по никабам и добавили новые рекомендации женщинам. Об этом говорится в шариатском решении по никабу, опубликованном в Telegram-канале муфтията республики.

«В наше время никаб стал предметом обсуждения и споров, и возникла новая реальность, в которой его ношение имеет обратный эффект. По этой причине никаб вызывает у большей части населения страх и опасения. Более того, сегодня никаб привлекает к девушке пристальное внимание и стал причиной усугубления напряженности в обществе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуация с ношением никаба теперь зависит от страны и региона проживания мусульман. «В некоторых странах никаб стал признаком религиозного радикализма и фанатизма», — пояснили в муфтияте.

В решении объясняется, что раньше, согласно шариату, ношение никаба обязательно предписывалось для сохранения скромности и предотвращения искушения. Однако теперь женщинам рекомендовали отказаться от ношения одежды, полностью закрывающей лицо, оставляя только узкие прорези для глаз, — «во избежание угрозы безопасности всего общества».

Женщинам рекомендовали прикрывать лицо веером или частью платка, в случае ощущения чьих-то пристальных взглядов.

3 июня после ряда обсуждений в Дагестане объявили о запрете ношения на территории республики никабов. Позднее отдел фетв отказал во введении запрета ношения никабов, не найдя для этого оснований. Муфтий Дагестана шейх Ахмад Абдуллаев упразднил отдел богословско-правовых заключений как несоответствующий вызовам времени.

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      Елена Торубарова
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