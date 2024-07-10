Байден выразил готовность НАТО защищаться в космосе

Байден: НАТО готова защищаться на земле, в море, в киберпространстве и в космосе

НАТО готова защищать территорию государств-членов на всех направлениях, в том числе в космосе. Об этом в обращении к участникам саммита альянса заявил президент США Джо Байден, передает РИА Новости.

«Мы готовы, можем и будем сдерживать агрессию и защищать каждый дюйм территории НАТО на любом направлении: на земле, на море, в киберпространстве и в космосе», — отметил американский лидер.

В ходе выступления Байден также обвинил Россию в стремлении уничтожить культуру Урана, говоря о боевых действиях на Украине. Кроме того, американский президент назвал Россию проигрывающей стороной конфликта.

Саммит НАТО проходит в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Темой встречи является «Украина и трансатлантическая безопасность».