Смартфоны перестанут делать из кожи

Производители смартфонов откажутся от экокожи в своих гаджетах

Производители смартфонов постепенно откажутся от использования искусственной кожи. Об этом в своем Weibo заявил известный инсайдер под ником Digital Chat Station.

По информации специалиста, тренд на выпуск устройств, имеющих заднюю панель с отделкой из кожи, завершится. Автор отметил, что это связано с неудовлетворительным качеством материала и сложностями в его обработке.

Некоторые модели смартфонов на рынке имеют заднюю панель, отделанную экокожей. Синтетический материал начали использовать во флагманах, так как он напоминает натуральную кожу и является приятным на ощупь. По словам Digital Chat Station, производители телефонов перестанут использовать синтетическую кожу, так как она, в том числе, недолговечна.

Вместо нее смартфоны будут иметь стеклянную или пластиковую заднюю панель. Иногда производители будут применять керамику. По прогнозу инсайдера, экокожа будет встречаться в телефонах еще один или два года, а затем останется лишь в редких недорогих девайсах.

В конце апреля стало известно, что корпорация Apple прекратила выпуск проблемных чехлов из экокожи для iPhone и других гаджетов. Ранее пользователи аксессуаров раскритиковали их из-за низкого качества.