Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:19, 10 июля 2024Наука и техника

Смартфоны перестанут делать из кожи

Производители смартфонов откажутся от экокожи в своих гаджетах

Фото: Christoph Dernbach / Globallookpress.com

Производители смартфонов постепенно откажутся от использования искусственной кожи. Об этом в своем Weibo заявил известный инсайдер под ником Digital Chat Station.

По информации специалиста, тренд на выпуск устройств, имеющих заднюю панель с отделкой из кожи, завершится. Автор отметил, что это связано с неудовлетворительным качеством материала и сложностями в его обработке.

Некоторые модели смартфонов на рынке имеют заднюю панель, отделанную экокожей. Синтетический материал начали использовать во флагманах, так как он напоминает натуральную кожу и является приятным на ощупь. По словам Digital Chat Station, производители телефонов перестанут использовать синтетическую кожу, так как она, в том числе, недолговечна.

Вместо нее смартфоны будут иметь стеклянную или пластиковую заднюю панель. Иногда производители будут применять керамику. По прогнозу инсайдера, экокожа будет встречаться в телефонах еще один или два года, а затем останется лишь в редких недорогих девайсах.

В конце апреля стало известно, что корпорация Apple прекратила выпуск проблемных чехлов из экокожи для iPhone и других гаджетов. Ранее пользователи аксессуаров раскритиковали их из-за низкого качества.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные поразили секретный склад ВСУ. Там находились британские наемники и хранились ракеты

      В России оценили ситуацию с ценами на мясо и яйца

      Кайли Дженнер приспустила легинсы на камеру

      Эстония анонсировала объявление России долгосрочной угрозой НАТО

      Перечислены все осенние гаджеты Apple

      Генерал НАТО похвалил ВС России по одной причине

      Владелец отеля разозлился на постоялицу и опубликовал ее телефон на сайте для взрослых

      «Барселона» отказалась продавать 16-летнего футболиста за рекордные деньги

      Просьбу участников саммита НАТО к Зеленскому не выражать недовольство объяснили

      Боррель заявил об отказе Молдавии присоединиться к новым санкциям ЕС против России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше