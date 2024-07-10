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12:31, 10 июля 2024Мир

Генсек международной организации рассказал о полном наборе инструментов

Генсек ШОС Чжан Мин: есть полный набор инструментов для мирных инициатив Путина
Чжан Мин

Чжан Мин. Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

У Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) есть полный набор инструментов, чтобы отреагировать на мирные инициативы президента России Владимира Путина. Об этом рассказал генсек международной организации Чжан Мин, сообщает ТАСС.

«Сотрудничество в области безопасности было приоритетом для организации с момента ее создания — это задача, которой лидеры наших стран всегда уделяли большое внимание», — отметил он.

Ранее глава государства заявил, что суть мирного предложения России заключается в полном прекращении украинского конфликта, а не его заморозке. Российский лидер подчеркнул, что Москва готова приступить к переговорному процессу, если Украина согласится на поставленные условия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что западные политики не проявляли интереса и не связывались с Кремлем по мирным инициативам Путина по Украине.

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      Семен Александров
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