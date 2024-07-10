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10:37, 10 июля 2024Мир

Италия решила увеличить помощь Украине

Corriere della Sera: Италия нарастит помощь Украине до 1,7 млрд евро в год

Фото: Antonio Bronic / Reuters

Италия нарастит военную помощь Украине до 1,7 миллиарда евро в год. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

Отмечается, что такие обязательства на себя возьмет премьер-министр страны Джорджа Мелони на саммите НАТО в Вашингтоне. При этом сейчас помощь Киеву cоставляет около 1,2 миллиарда евро в год, а увеличение этой суммы на 400 миллионов представляет определенные сложности.

Отмечается, что Италия ради увеличения помощи Украине добивается от Европейского союза более гибких условий пакта о стабильности, устанавливающего требования к национальным экономикам.

Ранее лидеры Германии, Италии, Нидерландов, Румынии, США и Украины заявили, что намереваются выделить Украине свыше 1 миллиарда долларов на усиление системы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил страны (ВСУ). Поясняется, что Киеву передадут дополнительные батареи стратегических систем ПВО Patriot и их компоненты. Также ВСУ получат от Италии дополнительную систему SAMP-T.

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      Семен Александров
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