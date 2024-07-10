Кайли Дженнер приспустила легинсы на камеру

Американская телезвезда Кайли Дженнер снялась в откровенном виде для рекламы собственного модного бренда Khy. На соответствующие снимки на платформе X (ранее — Twitter) обратило внимание издание The Sun.

На размещенном фото 26-летняя предпринимательница предстала перед камерой в ярко-оранжевом бикини с тонкими завязками, приспустив в бедер легинсы. При этом видно, что визажисты сделали знаменитости легкий макияж в нюдовых тонах, а стилисты, в свою очередь, распустили волосы и уложили их в небрежную прическу.

Ранее пользователи сети уличили Кайли Дженнер в новой пластической операции. Юзеры изучили последнее видео телезвезды, которое она опубликовала в своих соцсетях. Они заметили, что знаменитость вновь прибегла к хирургическим вмешательствам.