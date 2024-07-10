Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:02, 10 июля 2024Ценности

Кайли Дженнер приспустила легинсы на камеру

Кадр: @kylieejnener

Американская телезвезда Кайли Дженнер снялась в откровенном виде для рекламы собственного модного бренда Khy. На соответствующие снимки на платформе X (ранее — Twitter) обратило внимание издание The Sun.

На размещенном фото 26-летняя предпринимательница предстала перед камерой в ярко-оранжевом бикини с тонкими завязками, приспустив в бедер легинсы. При этом видно, что визажисты сделали знаменитости легкий макияж в нюдовых тонах, а стилисты, в свою очередь, распустили волосы и уложили их в небрежную прическу.

Ранее пользователи сети уличили Кайли Дженнер в новой пластической операции. Юзеры изучили последнее видео телезвезды, которое она опубликовала в своих соцсетях. Они заметили, что знаменитость вновь прибегла к хирургическим вмешательствам.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные поразили секретный склад ВСУ. Там находились британские наемники и хранились ракеты

      В России оценили ситуацию с ценами на мясо и яйца

      Кайли Дженнер приспустила легинсы на камеру

      Эстония анонсировала объявление России долгосрочной угрозой НАТО

      Перечислены все осенние гаджеты Apple

      Генерал НАТО похвалил ВС России по одной причине

      Владелец отеля разозлился на постоялицу и опубликовал ее телефон на сайте для взрослых

      «Барселона» отказалась продавать 16-летнего футболиста за рекордные деньги

      Просьбу участников саммита НАТО к Зеленскому не выражать недовольство объяснили

      Боррель заявил об отказе Молдавии присоединиться к новым санкциям ЕС против России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше