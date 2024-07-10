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11:45, 10 июля 2024Из жизни

Лишившаяся ноги после нападения акулы женщина рассказала о случившемся

Женщина, из-за акулы лишившаяся икры на левой ноге, рассказала о нападении

Фото: Marcelo Cidrack / Unsplash

Женщина из США, которой акула откусила часть ноги, рассказала о случившемся. Об этом пишет The Sun.

Табата Салливент стала одной из четырех отдыхающих, которых акула атаковала у побережья штата Техас. Женщина пострадала сильнее остальных: ей хищная рыба фактически откусила икру на левой ноге. Врачи сказали Салливент, что полностью восстановить поврежденную конечность не получится.

Женщина рассказала, что перед нападением заметила нечто в воде, но не подумала, что это могла быть акула. Она решила, «что это просто большая рыба» и попыталась оттолкнуть ее ногой. «И в этот момент она укусила меня, — рассказала Салливент. — Вероятно, если бы я не подняла ноги в воде, то она вцепилась бы мне в туловище».

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По словам женщины, от акулы ее спас муж, который также получил повреждения в схватке. «Он сразился с акулой ради меня. Это очень впечатляет», — заявила американка.

В данный момент мать Салливент собирает деньги на краудфандинговой платформе GoFundMe, чтобы оплатить ее лечение. Врачи надеются, что им удастся сделать женщине операцию по пересадке кожи, чтобы скрыть рану.

4 июля в США от нападений акул пострадали пять человек. Четверых хищные рыбы атаковали в Техасе.

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      Никита Савин
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