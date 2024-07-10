Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:36, 10 июля 2024Интернет и СМИ

Милохина обязали выплатить 400 тысяч рублей из-за песни про Путина

Суд Оренбурга взыскал с Милохина 400 тыс. руб. за использование песни про Путина

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Центральный районный суд Оренбурга постановил взыскать с TikTok-блогера Дани Милохина 400 тысяч рублей за нарушение авторских прав. Об этом говорится в Telegram-канале суда.

С жалобой на тиктокера в суд обратился певец Олег Лихачев. Он заявил, что в ролике, опубликованном в 2020 году, Милохин без разрешения использовал его песню «Владимир Путин — молодец!».

«Истец считает, что использование данного произведения без согласия автора является нарушением его авторских и исключительных прав», — отметили в суде. Лихачев просил взыскать с Милохина 400 тысяч рублей и обязать его прекратить использовать музыкальную композицию без разрешения. Суд удовлетворил эти требования.

Материалы по теме:
«Некоторые просто в шарагу пошли обратно» Как изменилась жизнь российских блогеров за год без TikTok?
«Некоторые просто в шарагу пошли обратно»Как изменилась жизнь российских блогеров за год без TikTok?
9 марта 2023
Российские СМИ атаковали фототролли. Как они зарабатывают миллионы рублей и отправляют их на финансирование ВСУ?
Российские СМИ атаковали фототролли.Как они зарабатывают миллионы рублей и отправляют их на финансирование ВСУ?
15 июня 2023

Уточняется, что решение еще не вступило в законную силу.

Ранее приемный отец Милохина Дмитрий Тюленев заявил, что блогер планирует вернуться в Россию этим летом.

В сентябре Милохин покинул Россию и улетел в Дубай из-за слухов о его возможном призыве в армию. С такой инициативой на фоне возвращения тиктокера в страну, в частности, выступили глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и телеведущий Владимир Соловьев. Позже блогер признался, что его сильно встревожили эти призывы.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Щигарева
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные поразили секретный склад ВСУ. Там находились британские наемники и хранились ракеты

      В России оценили ситуацию с ценами на мясо и яйца

      Кайли Дженнер приспустила легинсы на камеру

      Эстония анонсировала объявление России долгосрочной угрозой НАТО

      Перечислены все осенние гаджеты Apple

      Генерал НАТО похвалил ВС России по одной причине

      Владелец отеля разозлился на постоялицу и опубликовал ее телефон на сайте для взрослых

      «Барселона» отказалась продавать 16-летнего футболиста за рекордные деньги

      Просьбу участников саммита НАТО к Зеленскому не выражать недовольство объяснили

      Боррель заявил об отказе Молдавии присоединиться к новым санкциям ЕС против России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше