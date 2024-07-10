Милохина обязали выплатить 400 тысяч рублей из-за песни про Путина

Суд Оренбурга взыскал с Милохина 400 тыс. руб. за использование песни про Путина

Центральный районный суд Оренбурга постановил взыскать с TikTok-блогера Дани Милохина 400 тысяч рублей за нарушение авторских прав. Об этом говорится в Telegram-канале суда.

С жалобой на тиктокера в суд обратился певец Олег Лихачев. Он заявил, что в ролике, опубликованном в 2020 году, Милохин без разрешения использовал его песню «Владимир Путин — молодец!».

«Истец считает, что использование данного произведения без согласия автора является нарушением его авторских и исключительных прав», — отметили в суде. Лихачев просил взыскать с Милохина 400 тысяч рублей и обязать его прекратить использовать музыкальную композицию без разрешения. Суд удовлетворил эти требования.

Уточняется, что решение еще не вступило в законную силу.

Ранее приемный отец Милохина Дмитрий Тюленев заявил, что блогер планирует вернуться в Россию этим летом.

В сентябре Милохин покинул Россию и улетел в Дубай из-за слухов о его возможном призыве в армию. С такой инициативой на фоне возвращения тиктокера в страну, в частности, выступили глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и телеведущий Владимир Соловьев. Позже блогер признался, что его сильно встревожили эти призывы.