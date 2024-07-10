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22:24, 10 июля 2024Мир

Названо возможное место проведения будущей конференции по Украине

Стало известно, что Саудовскую Аравию рассматривают для конференции по Украине

Фото: Reuters

Саудовская Аравия рассматривается как одно из возможных мест проведения конференции по Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.

Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил, что обращений к России по поводу проведения второй мирной конференции по конфликту на Украине на данный момент не было.

20 июня глава Офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак обвинил Россию в том, что она якобы предпринимает попытки помешать проведению второго украинского саммита мира.

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      Юлия Мискевич
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