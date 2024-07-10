Названо возможное место проведения будущей конференции по Украине

Саудовская Аравия рассматривается как одно из возможных мест проведения конференции по Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.
Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил, что обращений к России по поводу проведения второй мирной конференции по конфликту на Украине на данный момент не было.
20 июня глава Офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак обвинил Россию в том, что она якобы предпринимает попытки помешать проведению второго украинского саммита мира.