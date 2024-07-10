Названо возможное место проведения будущей конференции по Украине

Стало известно, что Саудовскую Аравию рассматривают для конференции по Украине

Саудовская Аравия рассматривается как одно из возможных мест проведения конференции по Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.

Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил, что обращений к России по поводу проведения второй мирной конференции по конфликту на Украине на данный момент не было.

20 июня глава Офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак обвинил Россию в том, что она якобы предпринимает попытки помешать проведению второго украинского саммита мира.