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16:22, 10 июля 2024Мир

Норвежский военный самолет попытался приблизиться к границе РФ. Его отогнал истребитель МиГ-31, поднятый на перехват

Российский МиГ-31 остановил норвежский самолет Р-8А Poseidon у границы РФ

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Российские средства контроля воздушного пространства в среду, 10 июля, обнаружили в небе у государственной границы самолет патрульной авиации Р-8А Poseidon Военно-воздушных сил (ВВС) Норвегии.

Он находился над акваторией Баренцева моря, рассказали в российском Минобороны.

На перехват был поднят российский МиГ-31

В целях недопущения пересечения границы РФ в воздух на перехват подняли истребитель МиГ-31 из состава дежурных противовоздушных сил. Как только пилоты Poseidon заметили российский истребитель, они совершили разворот авиасудна.

Фото: Lance Cpl. Daniel R. Betancourt Jr. / U.S. Marine

После этого МиГ-31 вернулся на аэродром базирования. В результате нарушение госграницы допущено не было. «Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности», — уточнили в российском оборонном ведомстве.

Ранее вблизи с границей РФ замечали американский беспилотник

За последние несколько месяцев у российской границы неоднократно был замечен американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk. На прошлом неделе его зафиксировали вблизи Калининградской области.

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

В конце прошлого месяца в некоторых Telegram-каналах появилась неподтвержденная информация, что Global Hawk был сбит над Черным морем. Военный корреспондент Алексей Живов допустил, что дрон помогал Вооруженным силам Украины наводить ракеты на Севастополь. По его словам, сразу после массированного удара по городу 23 июня беспилотник исчез с радаров.

Как пояснял автор Telegram-канала FighterBomber, Global Hawk — это огромный стратегический беспилотник размером с дом, который способен летать много десятков часов на высоте 16 километров и выше.

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      Анастасия Алимпиева
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