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03:48, 10 июля 2024Мир

Представителей НАТО в Вашингтоне встретили требованием мира

Активистка Бенджамин встретила представителей НАТО в Вашингтоне требованием мира

Фото: Nathan Howard / Reuters

Одна из основательниц американского антивоенного движения Codepink Медея Бенджамин встретила представителей Североатлантического альянса в Вашингтоне требованием стремиться к миру, а не к конфликтам. Она рассказала об этом в соцсети X.

«Нам нужен мир, нам нужны переговоры! Вы должны стремиться к дипломатии, а не к войне!», — обратилась к представителям НАТО активистка, потребовав от альянса перестать тратить средства на конфликты.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон и оюзники в ближайшие месяцы поставят Украине пять стратегических и десятки тактических систем противовоздушной обороны (ПВО). Он уточнил, что Украина получит системы ПВО от США, Германии, Нидерландов, Италии и Румынии.

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      Маргарита Пименова
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