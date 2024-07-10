Представителей НАТО в Вашингтоне встретили требованием мира

Активистка Бенджамин встретила представителей НАТО в Вашингтоне требованием мира

Одна из основательниц американского антивоенного движения Codepink Медея Бенджамин встретила представителей Североатлантического альянса в Вашингтоне требованием стремиться к миру, а не к конфликтам. Она рассказала об этом в соцсети X.

«Нам нужен мир, нам нужны переговоры! Вы должны стремиться к дипломатии, а не к войне!», — обратилась к представителям НАТО активистка, потребовав от альянса перестать тратить средства на конфликты.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон и оюзники в ближайшие месяцы поставят Украине пять стратегических и десятки тактических систем противовоздушной обороны (ПВО). Он уточнил, что Украина получит системы ПВО от США, Германии, Нидерландов, Италии и Румынии.