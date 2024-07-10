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07:15, 10 июля 2024Мир

Семья наемника из Колумбии попросила вернуть его тело с Украины

La FM: семья наемника из Колумбии попросила власти помочь с репатриацией тела

Фото: Andrew Kravchenko / Pool / Reuters

Cемья наемника из Колумбии Алекса Падильи Гусмана обратилась к властям страны за помощью с репатриацией тела с Украины для христианского захоронения на родине. Об этом сообщила радиостанция La FM.

По данным издания, 27-летний погибший отправился на Украину вместе со своим двоюродным братом около года назад. Как рассказали его родственники, военный был холост, будучи наемником он зарабатывал 15 миллионов песо в месяц (около 3,7 тысяч долларов). Отмечается, что Падилья Гусман постоянно связывался с семьей и рассказывал о сложной обстановке на фронте.

Ранее в МИД Колумбии обратилась семья наемника Алексиса Тарасоны Ибаньеса с просьбой помочь вернуть его тело с Украины. По словам отца колумбийского военного Франсиско Тарасоны, его 24-летний сын поехал на Украину в поисках высокого заработка.

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      Марина Совина
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