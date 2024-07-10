Сестру реставратора осудили за хищения при реконструкции башен Кремля

Сестре реставратора назначили 4,5 года за хищения при реконструкции башен Кремля

Тверской районный суд приговорил сестру генерального директора компании «Петербургский Ренессанс» Оксану Орынчук к 4,5 года лишения свободы за хищение 70 миллионов рублей при реконструкции башен Кремля. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что сестру реставратора признали виновной по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Назначенное наказание она будет отбывать в колонии общего режима.

Ранее Тверской суд Москвы приговорил к четырем годам колонии общего режима бывшего владельца строительной компании «Петербургский Ренессанс» Ивана Орынчука по аналогичному делу. Ему зачли время, проведенное в следственном изоляторе с ноября 2022 года, из расчета день в СИЗО за полтора дня в колонии.

По данным следствия, мужчина как глава строительной фирмы подписал соглашения на реставрацию девяти башен, Троицкого моста и объектов в Александровском саду Московского Кремля. В счет предстоящих работ он получил аванс в размере более 89 миллионов рублей, но часть работ оказалась не выполнена в оговоренный срок, а другая часть – не начата. Вскоре в отношении экс-главы фирмы и его сестры Оксаны, занимавшей должность гендиректора «Петербургского Ренессанса», было возбуждено уголовное дело.