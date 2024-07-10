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23:11, 10 июля 2024Силовые структуры

Сестру реставратора осудили за хищения при реконструкции башен Кремля

Сестре реставратора назначили 4,5 года за хищения при реконструкции башен Кремля

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Global Look Press

Тверской районный суд приговорил сестру генерального директора компании «Петербургский Ренессанс» Оксану Орынчук к 4,5 года лишения свободы за хищение 70 миллионов рублей при реконструкции башен Кремля. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что сестру реставратора признали виновной по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Назначенное наказание она будет отбывать в колонии общего режима.

Ранее Тверской суд Москвы приговорил к четырем годам колонии общего режима бывшего владельца строительной компании «Петербургский Ренессанс» Ивана Орынчука по аналогичному делу. Ему зачли время, проведенное в следственном изоляторе с ноября 2022 года, из расчета день в СИЗО за полтора дня в колонии.

По данным следствия, мужчина как глава строительной фирмы подписал соглашения на реставрацию девяти башен, Троицкого моста и объектов в Александровском саду Московского Кремля. В счет предстоящих работ он получил аванс в размере более 89 миллионов рублей, но часть работ оказалась не выполнена в оговоренный срок, а другая часть – не начата. Вскоре в отношении экс-главы фирмы и его сестры Оксаны, занимавшей должность гендиректора «Петербургского Ренессанса», было возбуждено уголовное дело.

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      Евгений Силаев
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