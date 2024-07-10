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16:32, 10 июля 2024Россия

Система ПВО сработала в российском регионе

МО России: система ПВО уничтожила беспилотник в небе над Белгородской областью

Фото: РИА Новости

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в небе над Белгородской областью. Об этом журналистам сообщило Министерство обороны (МО) России.

ПВО сработала в среду, 10 июля, около 15:40 по московскому времени (совпадает с местным). По данным оборонного ведомства, уничтоженный дрон относился к самолетному типу.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку», — объявили в МО России.

Белгородская область регулярно подвергается атакам ВСУ. Украина наносит удары с помощью дронов и артиллерии, а также выпускает по региону ракеты. Так, 10 июля система противовоздушной обороны сбила над регионом еще два украинских беспилотника.

В Кремле заявляли, что для обеспечения безопасности Белгородской области от атак Вооруженных сил Украины требуется время.

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      Марк Леонов
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