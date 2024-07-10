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15:52, 10 июля 2024Бывший СССР

В Казахстане пассажир такси призвал расстреливать русских

В Казахстане на видео попал пассажир такси, призывавший расстреливать русских

В Казахстане на видео попал пассажир такси, призывавший расстреливать русских. Ролик в Telegram опубликовал Regnum.

Между таксистом и пассажиром разгорелся спор из-за того, что водитель не говорит на казахском. За это мужчина назвал его шовинистом. «И правильно делает Украина, чтоб вас расстреляли всех», — заявил пассажир.

Свои заявления он также сопровождал украинскими националистическими лозунгами. После непродолжительного спора водитель попросил пассажиров покинуть его автомобиль.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал глупостью нагнетание истерии вокруг русского языка и борьбу с ним в некоторых странах. Он напомнил, что в соответствии с конституцией страны, русский язык имеет статус официального и используется наравне с казахским.

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      Алевтина Запольская
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