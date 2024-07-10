В Кремле заявили об отсутствии планов по освобождению тяжелобольных заключенных

Песков: у Кремля нет планов по освобождению тяжелобольных заключенных

У Кремля нет планов по освобождению тяжелобольных заключенных. Об этом заявил официальный представитель президента России Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости.

В начале июля в Белоруссии объявили амнистию в связи с 80-летием освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков. На свободу выйдут, в частности, инвалиды первой и второй группы, больные туберкулезом и раком, ВИЧ-инфицированные и пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС.

«В настоящий момент таких планов в Кремле нет», — сказал он.

Ранее стало известно, что российские силовики стали предлагать подозреваемым и обвиняемым по уголовным делам отправиться на спецоперацию вместо отбывания наказания. По данным «Коммерсанта», взамен им гарантируется приостановление, а затем и прекращение уголовного преследования и снятие судимости.