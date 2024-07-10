В Москве нашли район с самыми дорогими новостройками бизнес-класса

bnMAP.pro: новостройки бизнес-класса сильнее всего подорожали в Якиманке

В июне средняя цена квадратного метра в московских новостройках бизнес-класса сильнее всего выросла в районе Якиманка. Об этом сообщает «РБК-Недвижимость» со ссылкой на данные платформы bnMAP.pro.

За «квадрат» там придется заплатить 1,15 миллиона рублей или на 53,6 процента больше, чем в июне 2023 года. Следом идет Свиблово, где цена выросла на 44,2 процента — до 579,4 тысячи рублей. На третьем месте Войковский район — 430,9 тысячи рублей (годовой рост почти 43 процента).

В топ-5 столичных районов с наиболее подорожавшими новостройками бизнес-класса также попали Академический и Кунцево. Там цена квадрата выросла на 35,5 и 28,1 процента соответственно.

В среднем квадратный метр указанного типа недвижимости в июне стоил в Москве 518,8 тысячи рублей. Год назад этот показать был на 13 процентов меньше.

До этого эксперты «Метриум» подсчитали, что в июне в Москве на 1,3 процента сократилось предложение квартир на первичном рынке. Эксперты говорят об установлении баланса спроса и предложения, и миновавшей угрозе затоваривания.

Средняя цена квадратного метра в московских новостройках выросла до 502,9 тысячи рублей. В годовом выражении рост стоимости — 17,6 процента.