В Москве жильцы толпой отловили мешавшего спать мотоциклиста и попали на видео

В Москве жильцы многоэтажки толпой избили мешавшего спать мотоциклиста

В Новой Москве на 3-й Нововатутинской улице жильцы многоэтажки толпой отловили мешавшего спать мотоциклиста. Инцидент попал на видео, ролик опубликовал Telegram-канал Shot.

По данным канала, жильцы уже несколько дней жаловались на шум под окнами, и в один из дней терпение лопнуло. Сначала они якобы пытались наладить диалог с мотоциклистом, но тот грубо им ответил. Тогда мужчины спустились на улицу и толпой накинулись на молодого человека и избили его.

Как видно на кадрах, около 15 кричащих мужчин окружили байкера. Его буквально сняли с мотоцикла, начали толкать и бить с разных сторон.

Со слов пострадавшего, он купил мотоцикл два дня назад. Инцидентом заинтересовалась полиция — проводится проверка.

Ранее в Санкт-Петербурге мотоциклист проехал на красный сигнал светофора, сбил женщину на зебре, а ехавший за ним напарник поругался с очевидцами происшествия и толкнул пенсионера.