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17:54, 10 июля 2024Мир

В НАТО захотели общаться с Москвой

Reuters: НАТО хочет поддерживать связь с Москвой, чтобы не усугубить конфликт

Фото: Yves Herman / Reuters

Участники саммита НАТО хотят поддерживать каналы связи с Москвой открытыми для предотвращения эскалации конфликта на Украине. Об этом сообщает Reuters.

«Участники саммита НАТО хотят объявить о своем намерении сохранять открытыми военные каналы связи с Москвой для предотвращения эскалации конфликта на Украине и уменьшения рисков», — передает агентство.

Авторы материала ссылаются на черновик декларации, которая будет принята по итогам саммита НАТО.

Ранее источник, близкий к альянсу, сообщил, что страны военного блок согласовали текст итоговой декларации саммита, который проходит в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Источник агентства также сообщил, что в итоговом документе НАТО пообещает продолжать поддерживать Украину «на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО».

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      Дарья Устьянцева
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