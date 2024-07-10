В НАТО захотели общаться с Москвой

Reuters: НАТО хочет поддерживать связь с Москвой, чтобы не усугубить конфликт

Участники саммита НАТО хотят поддерживать каналы связи с Москвой открытыми для предотвращения эскалации конфликта на Украине. Об этом сообщает Reuters.

«Участники саммита НАТО хотят объявить о своем намерении сохранять открытыми военные каналы связи с Москвой для предотвращения эскалации конфликта на Украине и уменьшения рисков», — передает агентство.

Авторы материала ссылаются на черновик декларации, которая будет принята по итогам саммита НАТО.

Ранее источник, близкий к альянсу, сообщил, что страны военного блок согласовали текст итоговой декларации саммита, который проходит в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Источник агентства также сообщил, что в итоговом документе НАТО пообещает продолжать поддерживать Украину «на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО».