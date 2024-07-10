В России отреагировали на нарушение Украиной протокола в рамках Совбеза ООН

Депутат Журова осудила нарушение Украиной протокола в рамках Совбеза ООН

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова отреагировала на нарушение Украиной протокола в рамках просьбы к России о допущении к заседанию Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН). В разговоре с «Лентой.ру» депутат осудила подобное поведение представителей Киева.

Ранее политкоординатор постоянного представительства РФ при ООН Надежда Соколова рассказала, что РФ допустила делегацию Украины на заседание Совбеза ООН по просьбе США. Сами же украинские дипломаты, по словам Соколовой, не стали соблюдать протокольную вежливость.

«Украина на всех площадках себя так ведет. Они ведут себя так там, где их не пресекают. Как только идет пресечение и нет вот этой единогласной поддержки, они понимают. Когда мы присутствуем на международных площадках, здравые коллеги периодически уже начинают пресекать подобное поведение представителей Украины и их попытки срывать какие-то заседания, где иногда даже нет политической составляющей», — отметила Журова.

Всем уже надоели вот эти нападки и отработка вот этой повестки, как будто есть какой-то план, который надо отрабатывать Светлана Журова первый зампред комитета Госдумы по международным делам

9 июля постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что реакция на трагедию в Киеве генсека ООН Антониу Гутерриша, который обвинил Россию в произошедшем, говорит о двойных стандартах среди руководства всемирной организации.