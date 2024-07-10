Раскрыта особая версия автопилота Tesla для Илона Маска и его друзей

Insider: стало известно о существовании особой версии автопилота Tesla для Маска

Компания Tesla создала отдельную версию автопилота для своего руководителя Илона Маска и избранных автовладельцев. Об этом сообщает издание Insider.

Журналисты медиа пообщались с 12 бывшими и нынешними сотрудниками Tesla. Почти все источники подтвердили факт существования особой версии системы помощи водителю (Full Self-Driving, FSD), которой пользуется глава корпорации Илон Маск и «друзья Tesla». Раскрытая версия является более продвинутой и эффективной чем та, которая доступна остальным пользователям.

Источники в компании раскрыли информацию, что доступ к специальной версии FSD, кроме Илона Маска, имеют так называемые VIP-владельцы Tesla. К ним относятся близкие Маску люди, известные блогеры, инфлюэнсеры, владельцы популярных YouTube-каналов. «Фактически компания создала приоритетную категорию водителей, которые с наибольшей вероятностью поделятся своим опытом в сети», — сообщили собеседники Insider.

Специалисты Tesla, которые занимаются обучением нейросети автопилота, рассказали, что есть две версии FSD — для Илона Маска и его друзей и всех остальных. Из-за более тщательного внимания к проблемам особой версии автопилота она всегда будет лучше обычной Full Self-Driving.

Так, секретная версия автопилота крайне хорошо «знает» маршруты, по которым передвигается Илон Маск и другие VIP-персоны. Это делает их поездки более комфортными и безопасными. «Мы намеренно улучшали автопилот Маска, чтобы система выглядела лучше, чем она есть на самом деле. Это казалось нечестным», — рассказал медиа один из бывших инженеров Tesla. Представители Tesla и Илона Маска не ответили на запрос о комментарии Insider.

Ранее инсайдеры рассказали, что компания Tesla выпустит обновленную версию Model Y. Рестайлинговая версия кроссовера должна выйти в 2025 году.