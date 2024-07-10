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18:42, 10 июля 2024Наука и техника

Экс-инженер Microsoft показал самую первую версию Windows 95

В сети показали самую первую версию ОС Windows 95

Фото: Will Burgess / Reuters

Бывший инженер корпорации Microsoft Брэд Сильверберг продемонстрировал самую первую версию Windows 95. Изображение коробки с ОС опубликовано на его странице в соцсети Х.

Сильверберг рассказал об этом в комментарии к посту другого экс-сотрудника Microsoft Дэйва Пламмера, который выложил в сеть фотографию коробки с Windows 95. По словам Пламмера, он получил физический носитель с ОС почти 30 лет назад и до сих пор хранит его в заводской упаковке.

Сильверберг отметил, что имеет такую же коробку с копией операционной системой. Однако, по его словам, его образец является самым первым из когда-либо созданных физических копий Windows 95. Специалист показал уникальный предмет, который также хранится в заводской пленке.

По словам бывшего инженера компании, все сотрудники Microsoft, работавшие над системой, получили свою копию и поздравительное письмо. Брэд Сильверберг также продемонстрировал открытку, на которой написано его имя и указано, что самая первая копия Windows 95 была выпущена 14 июля 1995 года в 17:15.

В начале июля инженеры Microsoft добавили функцию проверки орфографии и автокоррекцию в редактор «Блокнот». Она появилась в программе впервые за 40 лет с момента выхода текстового редактора.

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      Андрей Ставицкий
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