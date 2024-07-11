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10:20, 11 июля 2024Спорт

Футболиста «Спартака» оштрафовали за тонировку

Футболиста «Спартака» Александра Соболева оштрафовали за тонировку

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Нападающего московского «Спартака» и сборной России по футболу Александра Соболева оштрафовали за тонировку на передних боковых стеклах автомобиля. Об этом сообщает Mash.

Футболиста, который управлял автомобилем Mercedes-Benz G-класса, сотрудники ДПС остановили на Воробьевых горах 2 июля. Соболеву выписали штраф в размере 500 рублей, а также пригрозили административным арестом. Теперь спортсмену нужно убрать темную пленку со стекол.

9 июля сообщалось о том, что Соболев близок к переходу в петербургский «Зенит». Уточнялось, что сине-бело-голубые заплатят за него 12 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги Соболев забил 5 мячей и сделал 6 передач в 27 матчах. Его действующее соглашение с красно-белыми рассчитано до лета 2026-го.

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      Алексей Гусев
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