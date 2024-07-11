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06:48, 11 июля 2024Экономика

Москвичи начали активно скупать новостройки перед отменой льготной ипотеки

Спрос москвичей на новостройки вырос на 21 % перед отменой льготной ипотеки

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

За месяц москвичи стали приобретать новостройки на 21,2 процента чаще, год к году — на 47,3 процента. Об этом рассказал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов в беседе с «Газетой.Ru».

Специалист объяснял это пиком жилищного кредитования в преддверии отмены ипотеки с господдержкой. Доля сделок с привлечением заемных средств в минувшем месяце достигла 83 процента против 79 процентов в мае, подчеркнул он.

С 1 июля 2024 года в России перестала действовать льготная ипотека на новостройки под восемь процентов годовых, запущенная весной 2020 года в качестве антикризисной меры в разгар пандемии.

Как сообщил Минфин, программу семейной ипотеки продлили до 2030 года. Москвичи, жители Московской и Ленинградской областей, а также Санкт-Петербурга смогут получить до 12 миллионов рублей. Для остальных регионов этот показатель — до 6 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что лишь 23 процента граждан РФ готовы взять ипотеку при любой ставке.

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      Юлия Мискевич
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