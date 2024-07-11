Замглавы МИД Галузин: после выборов в США вряд ли что-то изменится на Украине

Едва ли после выборов президента в США что-то существенно изменится в принципиальном плане по поводу украинского вопроса. Свое мнение высказал замглавы МИД РФ Михаил Галузин, пишет РИА Новости.

«Это США. Именно Вашингтон является главным конструктором и бенефициаром конфликта», — ответил дипломат на вопрос журналистов о том, «кто является реальным хозяином Украины».

Именно с Вашингтоном британский экс-премьер Борис Джонсон согласовывал свой демарш, когда в апреле 2022 года запретил Киеву переговоры с Россией и потребовал продолжения войны, посетовал Галузин. Тем самым, была сорвана перспектива заключения мирного договора на приемлемых для Украины и России условиях.

Напомним, выборы президента в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский обеспокоен ситуацией, которая складывается вокруг здоровья лидера США Джо Байдена. Как пишут западные СМИ, политик при встрече с президентом США сказал, что «все ждут ноября», то есть результатов президентских выборов.

В свою очередь, в Сенате США рассказали, что Джо Байден, скорее всего, потерпит поражение на предстоящих выборах главы государства