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20:00, 11 июля 2024Мир

В США сообщили о разработке силового ответа на ситуацию с киевской больницей

Белый дом: США и Украина разрабатывают ответ на ситуацию с киевской больницей
Джейк Салливан

Джейк Салливан. Фото: White House / Globallookpress.com

США и Украина разрабатывают силовой ответ на ситуацию с попаданием ракеты в киевскую детскую больницу «Охматдет». Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Reuters.

«Мы работаем с украинцами, чтобы разобраться с этой атакой и ответить на нее силой и энергично», — заявил представитель Белого дома.

Ранее Салливан сообщил, что истребители F-16, которые Дания и Нидерланды передадут Киеву, будут базироваться на территории самой Украины.

9 июля состоялось заседание Совета Безопасности ООН в связи с попаданием ракеты в киевскую больницу. Постоянный представитель России при организации Василий Небензя осудил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша за то, что тот обвинил в произошедшем Россию.

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      Елизавета Мытарева
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