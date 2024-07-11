ВС России сбили в Донецке выпущенную из РСЗО HIMARS ракету, она упала на территории больницы. Снаряд полностью уцелел

Силы ПВО сбили ракету РСЗО HIMARS над Донецком, снаряд упал почти целым

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил (ВС) России сбили в небе над Донецком ракету, выпущенную из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Неразорвавшийся снаряд упал на территории больницы №11 в Пролетарском районе столицы Донецкой народной республики (ДНР).

Ракета полностью сохранила свой внешний вид

Ракета полностью сохранила свой внешний вид, который отвечает именно управляемой ракете калибром 227 мм GMLRS М-30А1.

Она полностью сохранила боевой заряд и взрыватель, а также свой внешний вид с отметкой о том, что была произведена в сентябре 2020 года.

Приехали сотрудники МЧС, взрывники. Смотрели, загрузили и уехали. Пострадавших и разрушений нет. Она просто упала так, плашмя Сергей очевидец, сотрудник больницы №11 Донецка

Ранее ВСУ обстреляли больницу в Донецке

Во вторник, 9 июля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли больницу № 14 в Донецке. Сотрудница медицинского учреждения Мира Анатольевна рассказала, что ей с коллегой удалось покинуть здание за секунду до прилета.

Я сидела, заполняла журналы. Услышала первый прилет, я сознательно поднялась, взяла ее за руку и мы вышли. А буквально через секунду уже был прилет Мира Анатольевна сотрудница больницы №14 Донецка

По ее словам, в результате обстрела посекло стекла, фасад и потолок. Снаряд упал перед входом в санпропускник.

Также ВСУ разрушили «первый республиканский супермаркет» в Донецке.

3 июля ВСУ в результате обстрела Донецка разрушили «первый республиканский супермаркет» на Киевском проспекте в городе.

В ходе осмотра следователи обнаружили фрагменты и осколки от снаряда, предположительно РСЗО HIMARS, осколки и фрагменты отправят на экспертизу для уточнения конкретного вида снаряда, рассказали в ведомстве.