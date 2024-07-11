ВС России сбили в Донецке выпущенную из РСЗО HIMARS ракету, она упала на территории больницы. Снаряд полностью уцелел

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил (ВС) России сбили в небе над Донецком ракету, выпущенную из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.
Неразорвавшийся снаряд упал на территории больницы №11 в Пролетарском районе столицы Донецкой народной республики (ДНР).
Ракета полностью сохранила свой внешний вид
Ракета полностью сохранила свой внешний вид, который отвечает именно управляемой ракете калибром 227 мм GMLRS М-30А1.
Она полностью сохранила боевой заряд и взрыватель, а также свой внешний вид с отметкой о том, что была произведена в сентябре 2020 года.
Приехали сотрудники МЧС, взрывники. Смотрели, загрузили и уехали. Пострадавших и разрушений нет. Она просто упала так, плашмя
Ранее ВСУ обстреляли больницу в Донецке
Во вторник, 9 июля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли больницу № 14 в Донецке. Сотрудница медицинского учреждения Мира Анатольевна рассказала, что ей с коллегой удалось покинуть здание за секунду до прилета.
Я сидела, заполняла журналы. Услышала первый прилет, я сознательно поднялась, взяла ее за руку и мы вышли. А буквально через секунду уже был прилет
По ее словам, в результате обстрела посекло стекла, фасад и потолок. Снаряд упал перед входом в санпропускник.
Также ВСУ разрушили «первый республиканский супермаркет» в Донецке.
3 июля ВСУ в результате обстрела Донецка разрушили «первый республиканский супермаркет» на Киевском проспекте в городе.
В ходе осмотра следователи обнаружили фрагменты и осколки от снаряда, предположительно РСЗО HIMARS, осколки и фрагменты отправят на экспертизу для уточнения конкретного вида снаряда, рассказали в ведомстве.