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07:56, 11 июля 2024Бывший СССР

ВС России сбили в Донецке выпущенную из РСЗО HIMARS ракету, она упала на территории больницы. Снаряд полностью уцелел

Силы ПВО сбили ракету РСЗО HIMARS над Донецком, снаряд упал почти целым

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил (ВС) России сбили в небе над Донецком ракету, выпущенную из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Неразорвавшийся снаряд упал на территории больницы №11 в Пролетарском районе столицы Донецкой народной республики (ДНР).

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Ракета полностью сохранила свой внешний вид

Ракета полностью сохранила свой внешний вид, который отвечает именно управляемой ракете калибром 227 мм GMLRS М-30А1.

Она полностью сохранила боевой заряд и взрыватель, а также свой внешний вид с отметкой о том, что была произведена в сентябре 2020 года.

Приехали сотрудники МЧС, взрывники. Смотрели, загрузили и уехали. Пострадавших и разрушений нет. Она просто упала так, плашмя

Сергейочевидец, сотрудник больницы №11 Донецка
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Ранее ВСУ обстреляли больницу в Донецке

Во вторник, 9 июля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли больницу № 14 в Донецке. Сотрудница медицинского учреждения Мира Анатольевна рассказала, что ей с коллегой удалось покинуть здание за секунду до прилета.

Я сидела, заполняла журналы. Услышала первый прилет, я сознательно поднялась, взяла ее за руку и мы вышли. А буквально через секунду уже был прилет

Мира Анатольевнасотрудница больницы №14 Донецка

По ее словам, в результате обстрела посекло стекла, фасад и потолок. Снаряд упал перед входом в санпропускник.

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Также ВСУ разрушили «первый республиканский супермаркет» в Донецке.

3 июля ВСУ в результате обстрела Донецка разрушили «первый республиканский супермаркет» на Киевском проспекте в городе.

В ходе осмотра следователи обнаружили фрагменты и осколки от снаряда, предположительно РСЗО HIMARS, осколки и фрагменты отправят на экспертизу для уточнения конкретного вида снаряда, рассказали в ведомстве.

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      Марина Совина
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