ФИФА и УЕФА пригрозили Италии отстранением из-за вмешательства властей

Итальянский футбол оказался под угрозой санкций из-за возможного внесения изменений в Декрет о спорте. Об этом сообщает La Repubblica.

По информации источника, ситуация связана с поправкой члена партии Forza Italia Джорджо Муле. Он предложил внести в Декрет положения, позволяющие клубам и футболистам напрямую обращаться в административные суды первой инстанции, минуя спортивные. Изменение предоставило бы лигам полную независимость от Федерации футбола Италии (FIGC). Кроме того, у Серии А появилось бы право высказывать свое мнение о напрямую ее касающихся резолюциях федерации.

Данная поправка не устроила Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), видящих в этом вмешательство властей страны в спорт. Организации направили в федерацию письмо, в котором пригрозили приостановкой деятельности. Если это произойдет, итальянские клубы будут исключены из еврокубков и клубного чемпионата мира, а страна лишится права проведения Евро-2032.

О проведении чемпионата Европы по футболу 2032 года в Италии стало известно осенью 2024-го. Еще одной страной-хозяйкой турнира стала Турция.