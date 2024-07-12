На Западе испугались слов Путина об ударах по аэродромам с F-16

Полковник Бод: Путин не блефует, говоря об ударах по аэродромам с F-16

Российский лидер Владимир Путин серьезен, говоря о возможных ударах по аэродромам, на которых будут размещены истребители F-16 для Украины. Об этом в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive предупредил полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бод.

«Путин — не тот человек, который будет блефовать. Русские всегда были предельно ясны в том, что они будут делать в случае того или иного, и они всегда выполняли свои обещания. Мы должны быть очень осторожны в этом вопросе сейчас», — отметил эксперт.

В июне начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов рассказал, что часть F-16, которые Запад пообещал предоставить Вооруженным силам Украины, будут размещены на безопасных аэродромах за пределами страны. По его словам, это делается для того, чтобы самолеты не стали мишенями для Российской армии. «Это будет наш резерв на случай необходимости замены неисправных самолетов, на время проведения работ по обслуживанию», — пояснил военный.

Ранее Путин заявил, что российские войска будут уничтожать на Украине F-16 так же, как уничтожают западные танки и другую технику. «Если они поставят F-16, об этом говорят, вроде пилотов готовят, это ситуацию на поле боя не поменяет», — убежден глава государства. Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, указывал, что Россия будет рассматривать поставку истребителей F-16 Киеву как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере.