Призер ЧМ заявил об отсутствии связи с родиной у допущенного до ОИ российского пловца

Минаков заявил о том, что допущенный до ОИ пловец Сомов не связан с Россией

Трехкратный призер чемпионатов мира по плаванию Андрей Минаков высказался о решении россиянина Евгения Сомова принять участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Его слова приводит РИА Новости.

Спортсмен поддержал соотечественника, отметив, что у того давно отсутствует связь с Россией. «Как ни крути, у каждого спортсмена поехать на Олимпиаду — это детская мечта. Плюс он много времени провел за границей, он уехал в 2019 году», — заявил Минаков.

Сомов — единственный российский пловец, получивший приглашение выступить на Олимпиаде. 25-летний спортсмен живет и тренируется в США.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Россиян и белорусов допустили на соревнования как индивидуальных нейтральных спортсменов. Первый список участников опубликовали 15 июня, он регулярно обновляется.