Работодатели стали соблазнять сотрудников кондиционерами

Российские работодатели начали все чаще указывать в вакансиях наличие кондиционера или вентилятора на рабочем месте. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску работы hh.ru. Результаты соответствующего исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».
Оказалось, что за последний месяц количество упоминаний кондиционера как одного из преимуществ потенциального работодателя выросло в 2,5 раза. С 11 июня по 11 июля было открыто пять тысяч вакансий такого типа. Месяцем ранее их было чуть меньше двух тысяч.
Особенно часто прохладную температуру на рабочем месте сулят в таких отраслях, как «Розничная торговля» (36 процентов вакансий), «Продукты питания» (34 процента) и «Товары народного потребления» (6 процентов).
Уровень заработных плат, которые обещают работодатели, обзаведшиеся кондиционерами и вентиляторами, колеблется от 40-50 тысяч рублей для рабочих на чистое производство, до 110-500 тысяч рублей для менеджеров по продажам загородных домов.
За первую неделю июля в России спрос на кондиционеры вырос на 64 процента, а на вентиляторы — на 89 процентов. В среднем первые выросли в цене до 33,22 тысячи рублей, а вторые — до 2,34 тысячи рублей.
Эксперты советуют россиянам выключать кондиционер каждые полчаса, чтобы он не работал на износ. Оптимальное время отдыха такой техники от 10 до 15 минут.