Раскрыто состояние спасенных из нелегальной мусульманской школы в Уфе детей

Минздрав России сообщил, что врачи осмотрели 7 из 16 освобожденных в Уфе детей

Врачи осмотрели 7 из 16 детей, спасенных от организовавших нелегальное медресе в Уфе мигрантов. Информацию о состоянии несовершеннолетних раскрыли в Минздраве России, пишет ТАСС.

Всего на осмотр в городскую детскую клиническую больницу №17 поступили 16 детей. Как рассказали в ведомстве, среди осмотренных несовершеннолетних госпитализация никому не потребовалась.

Ранее сообщалось, что мигранты якобы выжгли лицо четырехлетнему воспитаннику. Состояние ребенка при этом не уточнялось.

12 июля стало известно, что двое приезжих из Таджикистана организовали в Уфе нелегальное медресе, где учеников за незнание Корана клеймили раскаленным железом, избивали их и ломали им пальцы. Об истязаниях рассказал один из сбежавших подростков, который обратился за помощью в магазин.

Всего мигранты удерживали 16 несовершеннолетних в возрасте от 4 до 16 лет, среди которых также были их дети. Родители всех воспитанников оказались нелегалами. Чтобы не привлекать внимания местных жителей криками, мусульманская школа переезжала с одной квартиры на другую.

Как сообщили «Ленте.ру» в Следственном комитете по Республике Башкирия, организаторов медресе задержали.