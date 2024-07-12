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22:34, 12 июля 2024Мир

Американский беспилотник опасно сблизился с российским Су-35

ЦПВС: беспилотник США MQ-9 Reaper опасно сблизился с российским Су-35 в Хомсе

Фото: U.S. Air Force / Senior Airman Cory D. Payne / Reuters

Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper международной коалиции во главе с США допустил опасное сближение с истребителем Воздушно-космических сил (ВКС) России Су-35. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии капитан 1-го ранга Олег Игнасюк, передает ТАСС.

Сближение произошло в районе населенного пункта Эс-Сухне провинции Хомс. В этот момент российский истребитель совершал плановый полет в небе Сирии. «Российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения», — отметил Игнасюк.

Ранее в ЦПВС сообщали, истребитель Typhoon коалиции во главе с США опасно сблизился с самолетом Ан-30 ВКС России в сирийской провинции Хомс.

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      Марина Совина
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