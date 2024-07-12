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15:59, 12 июля 2024Силовые структуры

Стало известно о критической нехватке сотрудников в ростовском СИЗО-1

Mash: после увольнений в ростовском СИЗО-1 критическая нехватка сотрудников

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

После увольнений в ростовском СИЗО-1 зафиксирована критическая нехватка сотрудников. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

По данным канала, в СИЗО-1 направляют кадры со всего региона. Туда перевели специалистов из азовской женской ИК-18, ростовской ИК-10 и батайской колонии №15.

Ранее стало известно, что четверо сотрудников ростовского СИЗО-1 написали рапорты об увольнении после разбирательств с начальством. Сотрудники заявили, что больше не намерены работать в текущих условиях, а ситуация с захватом заложников поставила точку в этом вопросе.

Шестеро заключенных сумели выбраться из камеры ростовского СИЗО-1 и взять в заложники сотрудников изолятора утром 16 июня. Позже спецназ провел штурм следственного изолятора и ликвидировал террористов.

Вскоре выяснилось, что один из арестантов выжил — он получил ранение в голову во время штурма и находился в коме, из которой вышел через пять дней.

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      Екатерина Кашурникова
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