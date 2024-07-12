Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Даниил Медведев
1:2
4-й сет
live
Карлос Алькарас
Уимблдон (м)
Црвена Звезда
0:1
1-й тайм
live
Тальерес
Winline Летний Кубок РПЛ
Россия (ж)
Сегодня
20:00 (Мск)
КНДР (ж)
Товарищеские матчи (сборные) — 2024|Товарищеские матчи
Барбора Крейчикова
Завтра
16:00 (Мск)
Ясмин Паолини
Уимблдон (ж)
Зенит
Завтра
20:30 (Мск)
Краснодар
OLIMPBET Суперкубок России 2024|Финал
17:49, 12 июля 2024Спорт

Туктамышева назвала комфортную для жизни сумму в месяц

Туктамышева назвала 200 тысяч рублей комфортной для жизни суммой в месяц

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева назвала комфортную для жизни сумму в месяц. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Спортсменка заявила, что ее бы устроили 200 тысяч рублей в месяц. 27-летняя Туктамышева добавила, что после приостановки карьеры большое количество шоу компенсирует призовые, которые она зарабатывала на турнирах.

Ранее Туктамышева рассказала о трудностях с поиском себя. Она заявила, что не занималась ничем, кроме фигурного катания, и сейчас не знает, что ей интересно.

Туктамышева пропустила сезон-2023/2024. Она объяснила это тем, что хочет проводить больше времени с близкими, развиваться, высыпаться, отдыхать и заниматься личными проектами.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Самолет Sukhoi Superjet-100 разбился в Подмосковье. Его только что отремонтировали

      Путин подписал закон о повышении налога на прибыль компаний

      Названы самые популярные места для рыбалки в России

      В ФРГ рассказали о сокрытии властями подробностей подрыва «Северных потоков»

      Правнучку летчика Чкалова признали иноагентом

      Фонд Джона Смита внесли в реестр нежелательных организаций в России

      В Германии заявили об отсутствии доказательств по делу о покушении на главу Rheinmetall

      Путин одобрил поправки в закон о бюджете

      Названо условие для открытия границы между Финляндией и Россией

      Туктамышева назвала комфортную для жизни сумму в месяц

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше