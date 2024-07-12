Туктамышева назвала 200 тысяч рублей комфортной для жизни суммой в месяц

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева назвала комфортную для жизни сумму в месяц. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Спортсменка заявила, что ее бы устроили 200 тысяч рублей в месяц. 27-летняя Туктамышева добавила, что после приостановки карьеры большое количество шоу компенсирует призовые, которые она зарабатывала на турнирах.

Ранее Туктамышева рассказала о трудностях с поиском себя. Она заявила, что не занималась ничем, кроме фигурного катания, и сейчас не знает, что ей интересно.

Туктамышева пропустила сезон-2023/2024. Она объяснила это тем, что хочет проводить больше времени с близкими, развиваться, высыпаться, отдыхать и заниматься личными проектами.

