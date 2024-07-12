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15:22, 12 июля 2024Спорт

УЕФА опубликовал новую версию клубного рейтинга

«Манчестер Сити» возглавил новую версию клубного рейтинга УЕФА
Манчестер Сити

Манчестер Сити. Фото: Lee Smith / Reuters

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своем сайте опубликовал новую версию клубного рейтинга.

Его возглавил «Манчестер Сити». На втором месте расположился мадридский «Реал», тройку замкнула мюнхенская «Бавария».

В рейтинге есть и российские клубы. Лучший из них — петербургский «Зенит», который занял 104-е место. На 106-й позиции расположился московский «Спартак».

Рейтинг клубных коэффициентов УЕФА составляется на основании результатов команд в еврокубках и учитывается при жеребьевке турниров. Действующим победителем Лиги чемпионов является «Реал».

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      Алексей Гусев
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