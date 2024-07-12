УЕФА опубликовал новую версию клубного рейтинга

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своем сайте опубликовал новую версию клубного рейтинга.
Его возглавил «Манчестер Сити». На втором месте расположился мадридский «Реал», тройку замкнула мюнхенская «Бавария».
В рейтинге есть и российские клубы. Лучший из них — петербургский «Зенит», который занял 104-е место. На 106-й позиции расположился московский «Спартак».
Рейтинг клубных коэффициентов УЕФА составляется на основании результатов команд в еврокубках и учитывается при жеребьевке турниров. Действующим победителем Лиги чемпионов является «Реал».