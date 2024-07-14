Стало известно о поиске других возможных подозреваемых в стрельбе на митинге Трампа

Полиция Пенсильвании: покушавшийся на жизнь Трампа мог действовать в одиночку

Стрелок на митинге бывшего президента США Дональда Трампа, по всей вероятности, действовал в одиночку. При этом полиция штата Пенсильвания ищет других возможных подозреваемых, говорится в заявлении правоохранительных органов, пишет РИА Новости.

Ранее американские СМИ написали, что стрельбу на митинге Трампа устроил 20-летний Томас Мэтью Крукс. Молодой человек прятался на крыше предприятия в примерно 100 метрах от сцены. Мотивы стрелка пока остаются неизвестными.

«Мы не считаем самим собой разумеющимся, что это было нападение одного человека, и поэтому мы будем искать дополнительную информацию, которая может указать нам на кого-либо еще, кто мог приложить к этому руку», — сказали в полиции.

Напомним, в Дональда Трампа стреляли 13 июля во время выступления на предвыборном митинге в Батлере (штат Пенсильвания). Сам политик получил ранение уха, с митинга его сразу же отвезли в медицинское учреждение.

При этом действующий президент США Джо Байден заявил, что пока не может назвать стрельбу покушением на Трампа. Глава Белого дома отметил, что произошедшее должно быть тщательно расследовано.

В свою очередь, сенатор Джей Ди Вэнс обвинил команду главы США Джо Байдена в случившемся на митинге Дональда Трампа в Пенсильвании.