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10:01, 14 июля 2024Россия

В МИД России высказались о покушении на Трампа

Захарова: Вашингтон стимулирует разжигание ненависти к политическим оппонентам

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Вашингтон стимулирует разжигание ненависти к тем или иным политическим оппонентам. Так высказалась о покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По словам представителя ведомства, в Америке уже звучали призывы о необходимости ликвидировать экс-президента страны Дональда Трампа со стороны политиков-демократов. Так, об этом говорили конгрессмен Дэн Голдман и политолог-публицист Роберт Каган, муж Виктории Нуланд.

«Соединенные Штаты Америки должны инвентаризировать свою политику по разжиганию ненависти к политическим оппонентом, странам и народом, спонсированию терроризма. Колокол звонит уже по Вашингтону!» — добавила Захарова.

О покушении на Трампа сообщили вечером 13 июля. Стрельба началась, когда кандидат высказывался о своем сопернике Джо Байдене. Трамп прервал речь и схватился за ухо, после чего лег на пол и его прикрыли агенты Секретной службы.

Выяснилось, что стрелок открыл огонь из винтовки AR-15 с крыши производственного предприятия, расположенного в 100 метрах от сцены, где выступал Трамп. Американец в момент стрельбы был в майке с эмблемой популярного YouTube-канала об оружии Demolition Ranch с 11 миллионами подписчиков. Мотивы стрелка остаются неизвестными.

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