В России прокомментировали заявление Байдена в связи со стрельбой на митинге Трампа

Клишас назвал реакцию Байдена на стрельбу лучшими электоральными практиками США

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в своем Telegram-канале прокомментировал заявление президента США Джо Байдена в связи со стрельбой на предвыборном митинге бывшего американского лидера Дональда Трампа в Пенсильвании.

Глава Белого дома ранее заявило невозможности на данный момент назвать стрельбу покушением на Трампа. «Лучшие электоральные практики США», — написал сенатор.

В Трампа стреляли во время выступления на предвыборном митинге в Батлере (штат Пенсильвания). Сам политик получил ранение уха, с митинга его сразу отвезли в медицинское учреждение. Стрелок был убит сотрудниками Секретной службы. Байден отметил, что произошедшее должно быть тщательно расследовано.

По данным новостного портала Daily Caller, первая реакция главы Белого дома на стрельбу в Трампа последовала только через полтора часа после произошедшего.