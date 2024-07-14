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21:38, 14 июля 2024Россия

В российском регионе за сутки сбили 15 украинских беспилотников

Смирнов: в Курской области за сутки сбили 15 украинских беспилотников

Фото: Globallookpress.com

В Курской области за сутки сбили 15 украинских беспилотников, об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатора российского региона Алексей Смирнов.

«Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах в течение дня ликвидировано и обезврежено 15 украинских дронов», — рассказал он.

По словам Смирнова, сбросы с коптеров и беспилотников-камикадзе зафиксированы в городе Суджа, в ряде сел Суджанского и Рыльского районов, в поселке Теткино Глушковского района, никто не пострадал.

В Судже в результате атаки дрона загорелась телевизионная вышка, осколки взрывных устройств повредили окна и фасад административного здания на одной из автозаправок, а также в Суджанском сельскохозяйственном техникуме.

В поселке Коренево и нескольких населенных пунктах Рыльского района после ночного налета беспилотников частично отсутствовало электричество, в селе Гордеевка загорелось поле с озимой пшеницей. В Попово-Лежачах также произошел пожар в поле, который был оперативно потушен.

Накануне над Курской областью сбили 18 украинских беспилотников, в течение дня неоднократно обстреливались населенные пункты в различных районах области.

Днем 13 июля над регионом запускалась сирена ракетной опасности. Также в субботу сирена ракетной опасности запускалась в Белгородской области.

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      Марина Совина
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