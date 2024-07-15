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00:09, 16 июля 2024Спорт

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер прокомментировал каминг-аут

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер: не боюсь критики после каминг-аута

Фото: Ralf Schumacher / Reuters

Ральф Шумахер, бывший пилот «Формулы-1» и младший брат семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, прокомментировал каминг-аут. Его слова приводит F1-Insider.

Спортсмен заявил, что его семья и друзья давно знали об этом, однако теперь он решил оповестить широкую общественность. Он решил объявить об этом после победы сына Дэвида на одном из соревнований. Шумахер добавил, что не боится критики.

Шумахер совершил каминг-аут 15 июля. Он опубликовал фото, на котором стоит в обнимку с мужчиной.

Ральф Шумахер с 2001 по 2014 год был женат на модели и телеведущей Коре Бринкманн. У пары есть сын Дэвид, родившийся в 2001-м. Шумахер-младший выступал в «Формуле-1» с 1997 по 2007 год. В его активе шесть побед на этапах Гран-при.

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      Анастасия Борисова
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