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11:32, 15 июля 2024Интернет и СМИ

«Дзен» получил обновленный логотип

«Дзен» обновил логотип и изменил цвета в интерфейсе

Изображение: Дзен для авторов

Платформа «Дзен» обновила логотип и изменила цвета в интерфейсе. По данным пресс-службы компании, основной темой стала «бесконечная вселенная», об этом рассказали «Ленте.ру».

Отмечается, что обновление стиля затронет все каналы коммуникации платформы, в том числе главную страницу, мобильное приложение, страницы в соцсетях и рекламные материалы. Все буквы логотипа платформы теперь находятся на едином уровне. Новый визуал, по задумке, сможет снизить излишнюю контрастность и уменьшит нагрузку на глаза.

Целью обновления визуального кода платформы названо отражение целостности продукта.

«Обновление визуального стиля "Дзена" — это один из этапов развития платформы», — пояснил руководитель развития «Дзена» Александр Толокольников.

Он отметил, что ранее на платформе уже был структурирован контент авторов по форматам: статьям, видео и роликам. Это помогло пользователям выбирать то, что им интересно, и смотреть контент более вовлеченно. Кроме того, обновленный подход помог в запуске тематических каналов — в них умные алгоритмы подбирают актуальный контент от авторов в разных форматах.

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      Анастасия Алимпиева
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