Капитан сборной Англии прокомментировал поражение от Испании в финале Евро-2024

Харри Кейн заявил, что сборной Англии долго будет больно после поражения на Евро

Капитан сборной Англии по футболу Харри Кейн прокомментировал поражение команды от Испании в финале чемпионата Европы по футболу 2024 года. Его слова приводит «Би-би-си».

По его словам, пропускать в концовке матча обидно. «На протяжении всего турнира мы отыгрывались. Мы не смогли сделать следующий шаг и победить», — заявил Кейн.

Футболист добавил, что англичане упустили свой шанс. «Нужно пользоваться шансом, когда он появляется, и мы снова этого не сделали. Это очень больно, и так будет еще долго», — отметил игрок.

Финал чемпионата Европы прошел в воскресенье, 14 июля. Победу со счетом 2:1 одержала сборная Испании.