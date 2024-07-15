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09:22, 15 июля 2024Спорт

Капитан сборной Англии прокомментировал поражение от Испании в финале Евро-2024

Харри Кейн заявил, что сборной Англии долго будет больно после поражения на Евро

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Капитан сборной Англии по футболу Харри Кейн прокомментировал поражение команды от Испании в финале чемпионата Европы по футболу 2024 года. Его слова приводит «Би-би-си».

По его словам, пропускать в концовке матча обидно. «На протяжении всего турнира мы отыгрывались. Мы не смогли сделать следующий шаг и победить», — заявил Кейн.

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Футболист добавил, что англичане упустили свой шанс. «Нужно пользоваться шансом, когда он появляется, и мы снова этого не сделали. Это очень больно, и так будет еще долго», — отметил игрок.

Финал чемпионата Европы прошел в воскресенье, 14 июля. Победу со счетом 2:1 одержала сборная Испании.

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      Алексей Гусев
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