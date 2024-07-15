Лионель Месси опубликовал фото с двумя Кубками Америки

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) опубликовал фото с двумя Кубками Америки.

На снимке улыбающийся форвард в футболке национальной команды держит в руках трофеи, которые он завоевал в 2021 и 2024 годах. «Еще один», — написал Месси под фотографией. За два часа публикация собрала почти пять миллионов лайков.

Ранее стало известно, что Месси побил собственный мировой рекорд по количеству завоеванных титулов в профессиональной карьере. Теперь в его активе 45 трофеев.

В финале Кубка Америки-2024 Аргентина в овертайме обыграла Колумбию (1:0). Месси на минувшем турнире провел пять матчей, в которых забил один мяч и сделал одну голевую передачу.