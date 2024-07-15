Россиянкам назвали способы сократить количество одежды при сборах в отпуск

Стилист Герман посоветовала россиянкам взять с собой в отпуск пижамные комплекты

Стилист Марина Герман назвала способы сократить количество одежды при сборах в отпуск. Соответствующее интервью приводит радио Sputnik.

В первую очередь эксперт посоветовала обратить внимание на вещи, из которых можно составить несколько образов. «Что такое капсульный гардероб? Это когда мы берем несколько низов и несколько плечевых изделий, которые миксуются между собой», — пояснила она.

Кроме того, специалист предложила взять с собой в путешествие готовые комплекты, например пижамные, выполненные из сатина или шелка. По мнению Герман, их можно носить с сандалиями, соломенной сумкой, небольшими серьгами или клатчем.

В заключение собеседница издания порекомендовала присмотреться к платью, поскольку оно занимает мало места в чемодане, а также аксессуары. «Я рекомендую в отпуск брать поменьше вещей, побольше аксессуаров. Потому что именно они создают образ», — отметила она и в качестве примера привела шелковую бандану.

В марте онлайн-сервис путешествий Tutu и бренд женской одежды Mono-Stil провели исследование, в ходе которого раскрыли суммы трат россиян на гардероб для отпуска.